Mohamed Bachir Belloumi intéresse Saint-Trond

Depuis que l’OGC Nice, notamment à travers les excellentes prestations d’un Youcef Atal ou plus récemment d’un Hicham Boudaoui, s'ouvre au championnat algérien, d’autres clubs européens commencent à se pencher sur les jeunes talents locaux. C’est le cas de Saint-Trond qui s'intéresse à Mohamed-Bachir Belloumi, jeune pépite du MC Oran. Le jeune espoir du football algérien n'est autre que le fils de l’ancien international Lakhdar Belloumi.

La suite après cette publicité

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives, l'ailier de 19 ans fait partie des talents les plus prometteurs de son championnat. Avec un contrat allant jusqu'en juin 2022, l'international U20 et A' dispose d'un bon de sortie lors de ce mercato d'été. Une occasion en or pour le club qui pourrait passer concrètement à l'action dans les prochaines semaines.