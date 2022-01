Oscar confirme des discussions avec le FC Barcelone !

Arrivé à la tête du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi connaît un premier mercato hivernal pour le moins agité. Entre les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres, le départ en prêt de Philippe Coutinho, la prolongation de Samuel Umtiti sans parler du brûlant dossier actuel qui concerne l'avenir d'Ousmane Dembélé, le club catalan déchaine les passions. Une attractivité qui ne semble cependant pas refroidir les ardeurs de Joan Laporta et Mateu Alemany, bien déterminés à offrir de nouveaux joueurs à l'entraineur catalan. Et dans ce sens, la surprenante piste Oscar (30 ans) reste bel et bien d'actualité.

Comme révélé par TNT Sports Brasil à la mi-janvier, les Culés se seraient en effet positionnés sur l'ancien joueur de Chelsea qui évolue actuellement à Shanghai en Chine. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international brésilien viendrait ainsi renforcer le secteur offensif des Blaugranas même si la contrainte financière reste prégnante. Dans un entretien accordé au journaliste Marcelo Bechler, le milieu brésilien de 30 ans a lui-même reconnu que «les discussions avec le FC Barcelone n'étaient pas terminées» et qu'il devait discuter avec le club «de plusieurs choses». Par ailleurs, Oscar a tenu à préciser que le plus gros obstacle restait le plafond salarial de l'équipe. Mais dans cette optique, les possibles futurs départs de Dembélé ou Mingueza (il y a une proposition de Valence) pourraient débloquer la situation. Affaire à suivre...