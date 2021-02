Ligue Europa/Ligue des Champions : Real Sociedad-MU à Turin, Gladbach-City à Budapest

L'année passée, les championnats et les compétitions européennes étaient sur le point d'être arrêtés. Cette saison, les ligues nationales et l'UEFA ne comptent pas faire la même chose et font donc quelques ajustements. C'est notamment le cas de confrontations délocalisées. Ainsi, Liverpool n'ira pas en Allemagne pour affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions, mais Jürgen Klopp et ses hommes affronteront le RBL en Hongrie à Budapest.

La suite après cette publicité

Mais le cas des rencontres de Ligue Europa se posait aussi. Ainsi la Real Sociedad doit affronter Manchester United, mais ce match ne se jouera pas en Espagne. En effet, les deux écuries s'affronteront en Italie, du côté de Turin, le 18 février prochain. La rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City se jouera aussi en terrain neutre, une nouvelle fois en Hongrie à Budapest, vient de communiquer l'UEFA.