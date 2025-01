Côme : les premiers mots de Maxence Caqueret

La nouvelle est maintenant officielle. Maxence Caqueret (24 ans) a quitté son club formateur de l’Olympique Lyonnais pour tenter une nouvelle aventure en Serie A, du côté de Côme 1907. Le milieu de terrain français a été officialisé dans son nouveau club et a paraphé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. L’ex-Lyonnais s’est exprimé pour la première fois sur le site officiel du club italien.

«Je suis très heureux d’avoir rejoint ce club, qui a un grand projet en cours de développement. Je sens que nous avons tout ce qu’il faut pour nous améliorer et progresser. C’est la première fois que je quitte mon ancien club, Lyon, c’est donc un grand pas pour moi, quelque chose de nouveau, mais je me sens prêt. J’ai eu l’occasion de parler avec l’entraîneur, Fàbregas, qui m’a tout de suite convaincu et m’a très bien expliqué le projet du club ; de plus, son incroyable carrière en tant que milieu de terrain a joué un rôle important dans ma décision. Je voudrais remercier les supporters pour leur soutien, j’ai vu que beaucoup d’entre eux étaient enthousiastes à l’idée de mon arrivée, je l’apprécie beaucoup. J’ai hâte de les rencontrer tous et de travailler ensemble pour gagner de nombreux matchs avec le maillot de Côme», a assuré Maxence Caqueret.