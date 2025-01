OL : Maxence Caqueret s’engage avec Côme jusqu’en 2029

Après sept saisons avec son club formateur, Maxence Caqueret (24 ans) va bel et bien quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Celui qui était indispensable lors du dernier exercice aux yeux de son entraîneur, Pierre Sage, a perdu sa place cette saison. Alors qu’il aurait pu quitter le club l’été dernier pour, potentiellement, le Bayer Leverkusen, le milieu de terrain de 24 ans était resté et a vécu un déclassement considérable, ne disputant que neuf rencontres de Ligue 1 en 2024-25.

Ses récentes prestations n’ont pas vraiment convaincu Pierre Sage, qui l’avait notamment écarté après la défaite face à Besiktas en Ligue Europa (0-1), et sa toute dernière sortie en Coupe de France, contre Feignies-Aulnoye (1-2), n’a pas rassuré. Et puisque l’OL a besoin de vendre cet hiver pour assainir les finances et desserrer l’étreinte de la DNCG après un mercato estival complètement raté dans le sens des départs, Maxence Caqueret est alors entré dans la catégorie des indésirables.

Un nouveau challenge à l’étranger

Plusieurs clubs s’étaient alors intéressé à celui qui avait impressionné l’Europe lors du Final 8 de Ligue des Champions, en 2020. Mais parmi eux, le club italien de Côme a convaincu le milieu français. Le club de Côme 1907 a rapidement officialisé cette vente dans un communiqué : «Côme 1907 a le plaisir d’annoncer la signature de Maxence Caqueret en provenance de l’Olympique lyonnais. Le milieu de terrain français de 24 ans, issu du prestigieux secteur des jeunes de l’Olympique lyonnais, a signé un contrat de quatre ans et demi, engageant son avenir avec le club de Côme jusqu’en juin 2029».

Selon nos informations, le Français, ainsi que ses proches, ont pu échanger avec l’entraîneur Cesc Fabregas, qui s’est montré très convaincant, et le salaire proposé est également attrayant. Des sources proches du club italien parlent d’un salaire entre 300 0000 et 350 000 nets par mois. L’OL précise qu’il s’agit d’un transfert pour un montant de 16,5 M€, dont 1,5 M€ de bonus, assorti d’un intéressement de 7,5 % sur un éventuel futur transfert. Un challenge pour le milieu de terrain qui va découvrir un nouvel environnement et tenter de se relancer pour retrouver son meilleur niveau.