PSG : Nuno Mendes et ses difficultés avec la défense à 4

Débarqué sur le gong au PSG lors du dernier jour du mercato estival 2021 en provenance du Sporting, Nuno Mendes (19 ans) n'a pas mis longtemps à convaincre les supporters parisiens. Auteur de 23 apparitions sous les couleurs rouge et bleu, l'international portugais (11 sélections) a déjà délivré 2 passes décisives. Mais surtout, son implication, son énergie et son envie ne passent pas inaperçus sur le pré, où il se partage le temps de jeu avec son concurrent Juan Bernat depuis le retour de blessure de l'Espagnol. Nuno Mendes a en tout cas avoué avoir eu quelques difficultés, au départ, à s'adapter à nouveau à un système à 4 défenseurs, celui principalement utilisé par Mauricio Pochettino à Paris.

« Avant de venir ici, je jouais toujours à 5, à 3 défenseurs avec le Sporting. Cela faisait plus d’un an, j’y étais habitué. Nous avions une coordination incroyable. Cela a été difficile pour moi de changer de logiciel complètement. En sélection, nous jouions à 4 mais c’était de temps en temps. Mais, on n’est pas toujours en sélection. Cela a été difficile pour moi de changer, mais je pense que je me suis bien adapté. Avant de rejoindre l’équipe première du Sporting je jouais déjà à 4 alors je n’ai pas de problème. Pour moi, il n’y a pas de différence de jouer à 4 ou à 5. Je n’ai pas de préférence. À 5 j’ai plus de liberté devant. Je ne veux pas dire qu’à 4 je n’en ai pas mais bien sûr il faut davantage attention », a ainsi expliqué le Lusitanien à Eleven Sports.