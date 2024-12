Le grand objectif de Dimitri Payet pour sa fin de carrière

À 37 ans et à six mois de la fin de son contrat avec Vasco da Gama, Dimitri Payet se sait à un nouveau virage important de sa carrière, peut-être même le dernier. L’ancien international tricolore (38 sélections, 8 buts) n’a jamais vraiment donné d’indice sur la direction qu’il souhaitait prendre après son expérience brésilienne, mais dans un entretien accordé au Parisien, il en a donné sur la personne avec qui il souhaiterait jouer : son frère.

«Si on aurait aimé jouer ensemble (avec son frère Anthony, qui évolue en National 3 à Romorantin) ? J’y pense toujours. Je n’ai pas abandonné l’idée. Rien n’est impossible. J’aimerais jouer avec l’un de mes fils, mais vu leur âge (9, 11 et 15 ans), ça s’annonce très compliqué. Avec Antho, ça demeure réalisable. Il nous reste quelques années devant nous. Et sur le terrain, la connexion serait naturelle. On n’aurait pas besoin de se regarder pour se comprendre et se trouver. Le pari est lancé.» Reste à savoir dans quel club.