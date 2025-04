FC Barcelone : Iñaki Peña est porté disparu !

Le 22 septembre dernier, lors du match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen devait quitter la pelouse, visiblement victime d’une grosse blessure au genou qui se confirmera par la suite. Sur le coup, la première réaction des supporters barcelonais a logiquement été de se prendre la tête dans les mains face à la blessure d’un joueur d’une telle importance…

Mais cette blessure allait offrir une belle opportunité à un homme : Iñaki Peña. Dans l’ombre du portier allemand, le gardien espagnol allait donc avoir la chance de se montrer. Et globalement, il a été plutôt satisfaisant, réalisant de belles prestations malgré quelques erreurs sporadiques. Mais l’arrivée de Wojciech Szczęsny début octobre a changé les choses pour celui qui s’imaginait déjà titulaire pour toute la saison. S’il a conservé le poste de numéro 1 le temps que le Polonais retrouve un rythme de compétition, les choses ont changé après la Supercoupe d’Espagne en janvier…

Il est au placard

Des différends avec Hansi Flick couplés aux bonnes prestations de Szczęsny lorsqu’il a eu l’opportunité de se montrer ont poussé le coach allemand à donner le poste de numéro 1 à l’ancien d’Arsenal et de la Juventus. Et clairement, comme le rapporte Sport, Iñaki Peña est à la cave depuis. Il n’a pas joué depuis 3 mois et ce match face à Getafe du 18 janvier. Hansi Flick ne lui a même pas donné du temps de jeu dans des compétitions comme la Copa del Rey, où les clubs ont l’habitude de faire tourner les gardiens.

Et avec le retour de Ter Stegen qui se profile, Iñaki Peña passera troisième gardien. Autant dire qu’on est pas prêt de le revoir sous la tunique barcelonaise. Paradoxal, puisqu’avant sa mise au banc, il négociait une prolongation avec le club, qui ne devrait donc pas aboutir sauf surprise. Tout indique qu’il quittera le club en fin de saison et Sport révèle que le Betis, le Celta, Galatasaray où il a déjà joué et des clubs anglais sont intéressés. Il va donc partir de Barcelone par la petite porte, après une entame de saison enthousiasmante…