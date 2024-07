EdF : Adrien Rabiot a eu…des crampes contre le Portugal

Pour Didier Deschamps, Adrien Rabiot est un titulaire inamovible de cette équipe de France. Aligné dans un entrejeu à trois aux côtés d’Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni lors de la dernière Coupe du monde, le milieu de la Juventus Turin a également démarré cet Euro 2024 en tant que titulaire avec N’Golo Kanté et la sentinelle du Real Madrid. Forcément, son carton jaune face à la Belgique, synonyme de suspension pour le quart de finale contre le Portugal, était un coup dur pour les Bleus la semaine dernière.

Mais alors qu’il n’a pas joué la moindre minute face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo et qu’il a vu la qualification de la France aux tirs au but depuis les tribunes, l’ancien du PSG a quand même eu des crampes face à un tel scénario comme il l’a confié ce lundi en conférence de presse : «c’est hyper stressant, j’ai eu des crampes alors que sur le terrain j’en ai pas. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation en tant que joueur. Les tirs au but ont été très bien tirés, c’esst une belle récompense. J’avais envie qu’ils gagnent pour revenir sur le terrain.»