Les mots de Karim Benzema après son arrivée à Clairefontaine

Deux jours après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema est arrivé ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France. Avant de disputer quatre matches de Ligue des Nations avec les Bleus durant le mois de juin, le meilleur buteur de Liga s'est exprimé pour les médias de l'équipe de France.

«C'était une soirée incroyable, en plus au Stade de France. C'était différent, car le niveau de la compétition était difficile. Pour moi, c'était la plus belle. Porter le brassard ? Il y avait de la fierté et le plus important au bout : la victoire. C'est extraordinaire (d'avoir cinq C1). Je suis content, fier, j'ai hâte de commencer avec l'équipe de France. Je change d'atmosphère, mais on a des matches très importants à gagner pour montrer que nous sommes la meilleure équipe», a-t-il expliqué. Premier rendez-vous vendredi, contre le Danemark.