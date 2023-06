Manchester United casse sa tirelire et fait enfin plier Chelsea pour Mason Mount

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui dure désormais depuis plusieurs semaines. Indésirable à Chelsea, Mason Mount est sur le départ cet été. Le profil de l’Anglais, un temps dans le viseur de Thomas Tuchel pour le Bayern Munich, plaisait surtout à Manchester United qui avait débuté des négociations. Des négociations qui ont duré très longtemps, car la direction des Red Devils a eu du mal à convaincre les Blues dans cette opération. Les premières offres ont été repoussées par Chelsea qui a besoin de liquidité cet été.

Après avoir dépensé plus de 600 millions en deux mercatos, la direction londonienne souhaitait rapidement boucler des ventes pour ne pas craindre le fair-play financier. Alors forcément, au moment de négocier concernant Mason Mount, Todd Boehly ne comptait pas brader son joueur international anglais et encore très jeune. Cette saison, il avait ainsi disputé 37 matches pour 3 buts et 6 passes décisives. De quoi donner envie à Manchester United de le relancer. Et il semblerait qu’Erik ten Hag puisse enfin compter sur Mount pour la saison prochaine.

70 millions et un contrat de 5 ans

Le dossier arrive à son terme. En effet, selon les informations de The Athletic, Manchester United est enfin tombé d’accord avec Chelsea pour le transfert de Mason Mount. La troisième offre a fini par être acceptée. Le joueur de 24 ans va rapporter 70 millions d’euros à son club formateur. Il ne manque plus que la visite médicale. Le joueur va signer un contrat de 5 ans, jusqu’en 2028 avec une année en option.

Le média britannique précise que Manchester United, agacé par la lenteur des négociations, avait expliqué à Chelsea que cette offre de 70 millions + 6 millions de bonus serait la dernière. Chelsea avait pour idée de faire une contre-proposition de 75 millions + 10 millions de bonus mais s’est finalement rétracté après de nouvelles discussions. Les Blues tenaient aussi à respecter la volonté du joueur. Cette vente devrait faire du bien aux finances du club de l’ouest du Londres.