Chelsea veut écœurer Manchester United pour une priorité estivale !

Mason Mount à Manchester United ? Plus les heures passent et plus le doute est permis. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Chelsea, le milieu de terrain anglais (36 sélections, 5 buts) s’est pourtant mis d’accord depuis plusieurs semaines avec les Red Devils pour rejoindre Old Trafford. Oui mais voilà, malgré plusieurs offres transmises par la formation mancunienne, les Blues n’en démordent pas et enchaînent les refus.

Après avoir refusé une première offre estimée entre 47 et 50 M€, les Londoniens ont reçu une seconde proposition estimée à 58 M€. Pas suffisant pour les hautes sphères du club désormais entraîné par Mauricio Pochettino qui ont ainsi fait une contre-proposition de 60 M£ (70 M€), plus 5 M£ (5,8 M€) de bonus. Et l’entêtement ne s’arrête pas là. D’après Sky Sports, Manchester United a, en effet, vu une troisième offre tomber à l’eau !

Manchester United réfléchit à des alternatives !

Une dernière proposition de 55 millions de livres (environ 64 millions d’euros) alors que Chelsea aimerait plutôt récupérer 58 millions de livres et 7 millions supplémentaires sous forme de bonus, soit un total d’environ 75 millions d’euros. De quoi définitivement freiner les ardeurs mancuniennes ? Selon le média britannique, une quatrième offre n’est pas à exclure mais le board mancunien pourrait également décider de se rabattre sur une toute autre piste comme celle menant à l’Équatorien de Brighton Moisés Caicedo (21 ans).

Parallèlement, Sky Sports indique que les Red Devils conserveraient un œil sur Declan Rice (24 ans), qui fait actuellement l’objet d’une grosse bataille d’enchères entre Arsenal et Manchester City. Estimé à plus de 100 millions d’euros par West Ham, le milieu défensif aux 42 sélections avec les Three Lions reste, malgré tout, plus proche des Gunners. Une chose est sûre, pour mettre la main sur Mason Mount, auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues la saison passée, Manchester United va devoir sortir le chéquier…