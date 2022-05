LdC : Thibaut Courtois encense Karim Benzema et Eduardo Camavinga

Interviewé par le journal L’Équipe avant la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi au Stade de France (21h), le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois a encensé ses deux coéquipiers au Real, le buteur français Karim Benzema et son compatriote au milieu du terrain, Eduardo Camavinga. Pour le portier belge, l’avant-centre tricolore est un vrai attaquant moderne et il est selon lui le favori pour le Ballon d’Or. « Karim (Benzema) est au top. Même à l’entrainement aujourd’hui, il a mis des buts…Tu te dis, il est incroyable. Il a une telle facilité. Ce n’est pas un attaquant très rapide, mais il est très, très complet. Il prend bien l’espaces, il décroche, il est fort de la tête, en une touche, pour conserver le ballon, pour dribbler. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on dépend beaucoup de ses buts. On l’a vu cette saison contre le PSG, Chelsea, etc. La saison dernière, c’était le cas aussi mais les gens sont guidés par les trophées, et non pas par les prestations, je trouve. Mais cette année, c’est le grand favori au Ballon d’Or », a déclaré Courtois.

Le portier des Diables Rouges a également évoqué le cas de Camavinga, un joueur très talentueux qui a bien réussi son intégration au sein de la formation madrilène. « Eduardo (Camavinga), son niveau ne m’a pas surpris. C’est un joueur très fort Il va vite, il ose frapper et a une très grosse frappe. C’est un joueur dynamique qui s’est senti tout de suite en confiance. Pour réussir à Madrid, il faut savoir gérer la pression. Si tu y arrives, tu réussis. Mais je le connaissais un peu et je savais que c’était un grand talent. En France, il y a quelques-uns (rires). Il y a aussi Tchouaméni, qui est bon au milieu. La France a deux équipes titulaires pour la Coupe du Monde au Qatar », a expliqué le gardien du Real.

