PSG : Manchester United augmente le prix de départ de Jadon Sancho

Ça discute entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Les deux clubs ont rouvert la voie aux négociations concernant le milieu uruguayen Manuel Ugarte et depuis hier, le cas Jadon Sancho refait surface. L’Anglais a conservé une belle cote sur le marché après son prêt de six mois au Borussia Dortmund et Paris le suit depuis quelque temps.

Le mois dernier, nous vous révélions d’ailleurs que les Rouge et Bleu avaient fait une offre au Red Devil. Mais depuis, l’affaire reste en stand-by. Le joueur reste emballé à l’idée de rallier la capitale française, mais les parties ne se sont pas rapprochées pour autant. Depuis, le PSG est en passe de faire signer Désiré Doué, même s’il n’est pas exclu de voir les champions de France en titre recruter d’autres éléments offensifs.

Un dossier toujours en stand-by

Ancien Titi, Kingsley Coman aurait d’ailleurs donné sa préférence à son club formateur en cas de départ du Bayern Munich. Sauf que Paris ne peut pas se permettre toutes les folies après avoir déjà déboursé plus de 130 M€ sur le marché. Le club francilien doit boucler le dossier Doué et après il avisera. Et pour Sancho, c’est loin d’être gagné.

En effet, Manchester United aurait revu ses prétentions à la hausse pour Sancho. Alors que la presse anglaise évoquait un prix de départ d’environ 45 M€ il y a quelques semaines, RMC Sport assure que les Red Devils estiment leur ailier, dont le contrat court jusqu’en 2026, à 60 M€ ! Un montant conséquent qui fera réfléchir le PSG.