Le PSG a fait son choix pour Jadon Sancho

Le Paris Saint-Germain se prépare en toute discrétion. En effet, Luis Enrique et ses troupes travaillent loin des regards, eux qui vont disputer leur premier match amical de l’été ce mercredi face à Sturm Graz. Mais en coulisses, les champions de France avancent leurs pions sur le marché des transferts. Ainsi, ils ont bouclé lundi l’arrivée de João Neves. Dans le même temps, ils ont bien avancé sur le dossier Willian Pacho (Eintracht Francfort).

En revanche, ils ont été fixés concernant Julián Álvarez (Manchester City), qui va signer à l’Atlético de Madrid, et Joshua Kimmich, qui va rester au Bayern Munich, comme révélé sur notre site. Mais ces échecs n’entament pas la volonté du club de Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours en tête Désiré Doué (Stade Rennais). Parmi les autres noms liés au PSG, on retrouve celui de Jadon Sancho. Placardisé à Manchester United, l’Anglais s’est relancé durant six mois au Borussia Dortmund.

Jadon Sancho toujours lié au PSG

Un club qui aurait aimé continuer avec lui, selon le Daily Mail. Mais les demandes financières de MU ont refroidi les Marsupiaux. La Juventus est aussi liée au joueur de 24 ans. Concernant le PSG, comme expliqué sur notre site le 22 juillet dernier, des discussions avaient eu lieu avec Jadon Sancho. Un accord contractuel était même en passe d’être conclu avec lui. Depuis, ça n’a pas vraiment bougé pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026, avec une année en option.

Ce mercredi, le Daily Mail explique que Paris est toujours intéressé par ses services. Le club français échange encore avec les Red Devils le concernant, mais ça n’avance toujours pas. Ce qui est la même chose pour le dossier Manuel Ugarte. D’après nos informations, le dossier Sancho n’a pas vraiment bougé. Même son de cloche du côté de RMC Sport, qui explique que ce n’est pas la piste la plus chaude pour Paris, qui a d’autres priorités. Une grosse tendance se dégage donc pour Jadon Sancho, qui s’éloigne donc du PSG.