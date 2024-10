Chelsea : Cole Palmer pense pouvoir gagner le Ballon d’Or

Bluffant, épatant, scotchant… On pourrait utiliser un tas de synonyme pour évoquer les 15 premiers mois de Cole Palmer à Chelsea, exceptionnels en tous points. Après avoir été élu meilleur joueur de Premier League par le public la saison dernière (33 matches, 22 buts, 11 passes décisives), l’international anglais de 22 ans est reparti sur les mêmes bases depuis le mois d’août. En 7 journées, le joueur formé à Manchester City cumule déjà 6 buts et 5 passes décisives, et figure évidemment dans les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or.

S’il faudra très certainement attendre avant de le voir figurer sur le podium de la plus importante des récompenses individuelles, le joueur, lui, est convaincu d’avoir le potentiel pour un jour le remporter. «Si je travaille dur, je pense que je pourrai le gagner un jour, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Telegraph. C’est une surprise d’être reconnu à ce niveau si tôt dans ma carrière, en étant déjà dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. C’est un immense honneur.» Il n’y a plus qu’à joindre les actes à la parole.