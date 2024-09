Cristiano Ronaldo atteint le milliard d’abonnés sur ses réseaux sociaux !

L’homme de tous les records. Ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo, éternel compétiteur, vient ajouter une nouvelle consécration personnelle. Cette fois-ci en dehors des terrains. En effet, le Portugais vient officiellement d’atteindre le milliard d’abonnés sur tous ses réseaux sociaux confondus. Sur son compte X, le quintuple Ballon d’Or a d’ailleurs rapidement communiqué pour remercier tous ses soutiens.

La suite après cette publicité

«Nous avons marqué l’histoire : 1 MILLIARD d’abonnés ! C’est plus qu’un simple chiffre : c’est un témoignage de notre passion, de notre dynamisme et de notre amour communs pour le jeu et au-delà. Des rues de Madère aux plus grandes scènes du monde, j’ai toujours joué pour ma famille et pour vous, et maintenant, nous sommes 1 milliard à nous rassembler. Tu m’as accompagné à chaque étape du chemin, dans les hauts comme dans les bas. Ce voyage est le nôtre et ensemble, nous avons montré qu’il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir soutenu et d’avoir fait partie de ma vie. Le meilleur reste à venir et nous continuerons à nous battre, à gagner et à écrire l’histoire ensemble».