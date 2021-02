Tottenham : le prix affolant que coûterait le licenciement de José Mourinho

Auteurs d'une saison décevante, les Spurs sont aujourd'hui bien loin des cadors du championnat anglais, et seul Arsenal semble être dans une pire situation. Neuvièmes au moment où ces lignes sont écrites, les Londoniens ont presque dix points de retard sur la quatrième position, et une qualification pour la Ligue des Champions relève désormais du miracle.

La suite après cette publicité

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Premier League, l'équipe de José Mourinho commence à crouler sous les critiques. Et forcément, le Special One n'est pas épargné. Les sorties médiatiques de l'entraîneur lusitanien ont aussi tendance à agacer outre-Manche. Et comme l'explique ESPN, le boss des Spurs Daniel Levy songe bien à licencier le Portugais.

José Mourinho coûterait très cher

Cependant, si départ forcé de l'ancien du Real Madrid il devait y avoir, ce ne serait pas avant la fin de saison. L'état-major de Tottenham veut attendre l'issue de l'exercice en cours. Levy estime que son équipe a encore des chances de remporter l'Europa League et ainsi obtenir un ticket pour la Ligue des Champions, comme il l'avait fait avec Manchester United il y a quatre ans. Les joueurs seraient également plutôt du côté de leur entraîneur.

Et il y a un élément à prendre en compte également : toujours selon le média, le licenciement de José Mourinho coûterait environ 35 millions d'euros à Tottenham ! Un montant colossal à l'époque où la crise du coronavirus fait des dégâts dans les comptes des clubs, dû au salaire plutôt conséquent du principal concerné, et à ce contrat qui va jusqu'en 2023. Autant dire qu'on comprend mieux pourquoi Daniel Levy ne prend pas de décision précipitée...