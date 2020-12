Jean Castex condamne la Coupe de France

Ce mardi, la Fédération Française de Football a annoncé la reprise du football amateur sous certaines conditions. Une décision forte alors que le gouvernement avait arrêté toutes les pratiques sportives amateurs au moment du deuxième confinement. La FFF a donc précisé dans un communiqué de presse les conditions de reprise : «les reprises des compétitions et des rencontres interclubs sont envisagées à compter du début du but du mois de janvier 2021, à la condition que les indicateurs de santé publique évoluent conformément à la trajectoire fixée par l’État (...) Football des adultes en extérieur : les conditions de reprise sont identiques à celles des jeunes. Le retour aux entraînements avec contacts est pour l'instant prévu le 15 décembre 2020, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire (...) Football en intérieur et futsal : sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, et dans le strict respect des protocoles en vigueur, sont actuellement prévus : une reprise de l’activité futsal pour les jeunes possible à partir du 15 décembre 2020, mais limitée à l’organisation d’activités au sein d’un même club et une reprise sans restriction des adultes possible à partir du 20 janvier 2021».

Un plan qui n'est pas vraiment en concordance avec les idées du gouvernement. Invité sur BFM TV ce mercredi matin, Jean Castex, le Premier ministre, a été questionné sur ce sujet. «Le retour du public dans les stades est un sujet qui est en cours de discussions, pas avant le 15 décembre, c'est sûr. Il faut d'abord rappeler que les seuls sports collectifs à se pratiquer dans les stades sont les sports professionnels. Il ne sera pas possible de rouvrir des sports amateurs collectifs dans les stades le 15». Puis, à la question le football amateur reprendra-t-il le 15 décembre ? Il a répondu par la négative. Enfin, quand il lui a été demandé si la Coupe de France était morte, il a répondu oui, tout en ajoutant que le gouvernement la soutenait et l'aidait. Le message est clair !