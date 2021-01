Willian José signe à Wolverhampton !

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille pendant quelque temps, Willian José s’est finalement envolé vers l’Angleterre et Wolverhampton. L’attaquant brésilien en manque de temps de jeu à la Real Sociedad est prêté avec option d’achat au quatorzième de Premier League.

Arrivé en 2016 du côté de la Real Sociedad, le grand attaquant d’1m90 avait inscrit 62 buts en 170 apparitions en Liga. Cette saison, il avait perdu sa place de titulaire en faveur d'Alexander Isak. À 29 ans, Willian José va donc découvrir un nouveau championnat et devrait être très utile à Nuno Espirito Santo son entraîneur qui cherche un attaquant depuis la blessure de Jimenez en novembre dernier. Le nouveau numéro 12 des Wolves ne devrait pas être disponible pour le match de Premier League de mercredi à Chelsea.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian



