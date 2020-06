Clermont a reçu deux offres de Ligue 1 pour Adrian Grbic

Avec ses 17 buts inscrits en 26 matches de championnat, Adrian Grbic (23 ans) a terminé sur la deuxième marche du classement des buteurs de Ligue 2. Forcément, le buteur autrichien a gagné en visibilité. Et alors que des clubs de Ligue 1 tels que Lens, l'ASSE ou l'OM étaient cités pour potentiellement l'accueillir cet été, les Sang et Or et une autre formation de l'élite sont passés à l'action pour plancher sur un transfert du Clermontois.

D'après L'Équipe, le RC Lens et le Stade Brestois ont soumis une première offre au club de Ligue 2. Celle du club breton est estimée à 5 M€ + 1 M€ de bonus. Les Lensois, promus en Ligue 1 suite à l'arrêt de la saison, ont eux proposé un montant légèrement supérieur. Le quotidien rapporte que Clermont a refusé ces deux propositions, jugées insuffisantes. Le CF63 attend une indemnité semblable à celle offerte par l'OL au Havre pour Tino Kadewere, soit 12 M€. Quant à Adrian Grbic, il veut faire le bon choix. Il a en ligne de mire l'Euro 2020 et veut du temps de jeu. Affaire à suivre.