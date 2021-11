Serie A : la Spezia surprend le Torino

Après le nul arraché par le Genoa sur la pelouse d'Empoli (2-2), la douzième journée de Serie A se poursuivait ce samedi à 15 heures avec une affiche entre la Spezia de Thiago Motta (18e, 8 pts) et le Torino (12e, 14 pts). Au Dino Manuzzi, les Petits Aigles, auteurs de deux petites victoires seulement depuis le début de la saison, voulaient se relancer de la lourde défaite concédée face à la Fiorentina (0-3). En face, les Grenats d'Andrea Belotti restaient sur un probant succès contre la Sampdoria (3-0) et pouvaient, provisoirement, réintégrer la première partie de tableau en cas de victoire.

Une rencontre qui allait démarrer sur un rythme très décevant. Après une première période très pauvre en occasions (4 tirs au total et aucun tir cadré), les deux formations rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Malgré une certaine emprise collective des hommes de Ivan Juric, la Spezia parvenait, sans très grande difficulté, à contrôler la Vecchio Cuore Granata. Plus fringants à la reprise, les hommes de Thiago Motta étaient d'ailleurs récompensés de leurs efforts quand Jacopo Sala ouvrait le score juste avant l'heure de jeu (1-0, 58e). Auteurs d'un seul tir cadré, dans le second acte, les Grenats ne parvenaient pas à faire leur retard et concédaient une défaite surprenante (0-1). Avec cette victoire, la Spezia grimpe à la 15e place et se donne de l'air sur la zone de relégation avant de se déplacer sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. De son côté, le Torino stagne à la 12e place et accueillera l'Udinese après la trêve internationale.

