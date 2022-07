Chelsea : la belle shopping-list pour la défense après l'échec Koundé

La suite après cette publicité

Comme pour Raphinha, Chelsea va être doublé par le FC Barcelone pour Jules Koundé. Si les Blues semblaient tenir la corde pour le défenseur sévillan, les Catalans sont arrivés en trombe dans ce dossier et devraient, dans les prochains jours, officialiser l'arrivée de l'international tricolore, pour environ 55 millions d'euros. Et ce, en bonne partie, car le joueur voulait absolument rejoindre le Camp Nou.

Comme l'indique 90min, Chelsea vise déjà plusieurs autres défenseurs pour se remettre de cet échec. Après avoir enrôlé Kalidou Koulibaly, les Londoniens voulaient un deuxième défenseur central de qualité pour remplacer Christensen et Antonio Rüdiger, et la liste est plutôt qualitative. En plus de Presnel Kimpembe, on retrouve notamment Benjamin Pavard, dont l'avenir à Munich est un peu flou, surtout après l'arrivée de Mazraoui à droite et de De Ligt dans l'axe de la défense.

Les Français en force

Ce n'est pas tout, puisqu'un autre Bavarois, Dayot Upamecano, pourrait aussi être l'élu pour "remplacer" Koundé. Lui aussi risque de faire face à la concurrence de De Ligt et de son compatriote Lucas Hernandez, même si aux dernières nouvelles, il n'avait pas spécialement envie de partir. Toujours en Allemagne, Josko Gvardiol, l'international croate du RB Leipzig, plaît beaucoup aux Blues.

Enfin, la dernière piste à l'étude mène à Pau Torres, l'international espagnol de Villarreal, également convoité par d'autres grosses écuries du pays comme Manchester United et Tottenham. Quoi qu'il en soit, quel que soit le joueur choisi, il faudra mettre la main à la poche. Et espérer que le Barça ne s'intéresse pas à lui...