Le Real Madrid condamne les actes racistes contre Lamine Yamal et Baldé

La bêtise humaine s’est pointée à Santiago-Bernabéu hier soir. Alors que le Real Madrid a littéralement été cogné par son rival éternel, le FC Barcelone (0-4), des chants racistes ont commencé à résonner dans les tribunes madrilènes juste après le troisième but marqué par Lamine Yamal. Selon la presse espagnole, ces actes discriminatoires visaient directement l’international espagnol, ainsi qu’Alejandro Baldé. Ce dimanche matin, le Real Madrid a réagi dans un communiqué pour condamner tous ces actes odieux.

«Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant du racisme, de la xénophobie ou de la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l’un des coins du stade. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d’identifier les auteurs de ces insultes regrettables et ignobles, afin d’adopter les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées», a indiqué le Real Madrid.