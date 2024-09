OL : Eagle Football confirme la mise en place d’un plan de départs volontaires

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour des dizaines et des dizaines de salariés de l’Olympique Lyonnais. En proie à des difficultés financières, le club rhodanien n’a pas réussi à combler son manque à gagner ces dernières années avec l’absence de l’équipe masculine en Coupe d’Europe. Et après avoir vendu OL Reign et la LDLC Arena, les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont toujours pas réussi à se sortir de la panade. Dès lors, ce sont les petits travailleurs de l’OL qui vont en payer le prix fort.

En effet, comme rapporté plus tôt dans la journée, environ 90 salariés vont être renvoyés suite à un plan de départs volontaires. Une hypothèse confirmée par Eagle Football ce lundi en fin d’après-midi : «nous allons mettre en place un plan de rationalisation des coûts afin de s’adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1 et démarrerons prochainement des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire.»