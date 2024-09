L’Olympique Lyonnais annonce un grand plan de départs volontaires

C’est décidément une mauvaise semaine qui commence pour l’OL. Après une âpre défaite hier soir contre l’OM (2-3), les Gones pourraient bien se voir amputés d’une partie de leur effectif. En effet, la direction de l’Olympique lyonnais a proposé, ce lundi, d’engager des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départs volontaires concernant 90 personnes environ, a appris l’Agence France Presse de source interne au club, et confirmé par Foot Mercato .

Le groupe du club de Ligue 1 compte actuellement plus de 600 salariés alors que la LDLC Arena, une salle multifonctions de 12 000 à 16 000 places sur le site d’OL Vallée, et l’OL féminin ont été récemment cédés dans le cadre de la volonté du président-propriétaire, l’Américain John Textor, de recentrer les activités du groupe vers le football masculin.

Des difficultés financières ces dernières années

Le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme, a présenté lundi ce projet aux salariés, en rappelant que sur les cinq dernières années, l’OL avait perdu plus de 300 millions d’euros, « plus que ce que le club a généré comme bénéfices depuis sa création » en 1950. L’ancien directeur de L’Equipe et d’Eurosport a également invoqué l’absence de participation en Ligue des champions depuis plusieurs années pour justifier ces difficultés. La formation lyonnaise ayant un modèle économique bâti pour disputer l’épreuve continentale chaque saison ou presque.

Le club rhodanien souffrirait encore aujourd’hui des errances économiques de la période COVID ainsi que des problèmes liés aux droits TV et à Mediapro. Cette nouvelle est un nouveau mauvais signal sur la santé économique de l’OL, alors que John Textor a avoué lui-même, lors de son point presse du 11 septembre dernier, avoir « actuellement des dettes fournisseurs importantes avec des délais plus longs que d’habitude. » «Je dois injecter de l’argent pour combler les manques de la trésorerie. J’ai sorti 22 millions de ma poche», a-t-il aussi expliqué.