OL : John Textor annonce l’arrivée du nouveau Directeur Général

Avant un mercato qui devra être bien travaillé, l’Olympique Lyonnais travaille sa restructuration en interne. Outre le changement de poste de Vincent Ponsot, qui a rejoint l’équipe féminine de l’OL, comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, il va y avoir un nouveau départ avec Santiago Cucci, le directeur général par intérim nommé par John Textor à la reprise du club. Il avait pris ses fonctions cet été comme intérimaire après le départ de Jean-Michel Aulas, mais n’avait pas vraiment convaincu et un successeur était alors recherché. Finalement, comme cela était déjà pressenti, John Textor a nommé Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général du club.

La suite après cette publicité

Dans son rôle, «Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l’Olympique Lyonnais, relevant directement de moi. Même si les décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à sa contribution active, le département football de l’Olympique Lyonnais (y compris son entraîneur/manager et futur directeur sportif) rapportera directement à Laurent. Il sera le principal représentant de l’OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives telles que la LFP, l’UEFA, les élus locaux et le Gouvernement français», est-il notamment expliqué sur le site de l’homme d’affaires américain.