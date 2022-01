MU : Anthony Martial et Ralf Rangnick se sont expliqués

Suite et fin du feuilleton entre Ralf Rangnick et Anthony Martial. Le technicien allemand avait déclaré que le Français avait refusé de participer au déplacement des Red Devils à Aston villa samedi (2-2), ce que l’attaquant de 26 ans avait très vite démenti sur son compte Instagram. Selon le Mirror, les deux hommes auraient finalement eu une conversation dimanche et ce mardi en conférence de presse le coach de United a voulu clore l’incident : « J'ai vu l'ensemble de la situation. Le problème est maintenant réglé » a affirmé Rangnick.

Anthony Martial, dont le contrat a Manchester se termine en juin 2024, n’a joué que 10 morceaux de matchs avec United depuis le début de la saison. Plus convoqué depuis le 2 décembre dernier, l'avant-centre pourrait pourtant être dans le groupe mancunien pour le déplacement à Brentford mercredi. L'avenir du Français à United reste cependant très incertain.