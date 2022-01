Premier League : grâce à Coutinho, Aston Villa arrache le nul face à Manchester United

Pour le retour de la Premier League, Manchester United se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa. Les Mancuniens étaient privés du quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, blessé à la hanche, et donc forfait pour ce match. L'occasion pour Ralf Rangnick d'aligner Cavani et Bruno Fernandes devant, mais aussi le jeune Anthony Elanga (19 ans). Fernandes, qui était pointé du doigt depuis le début de saison après des performances décevantes, a cette fois-ci répondu présent. Sur une bonne combinaison avec Telles, le Portugais a décoché une frappe aux 25 mètres pas vraiment dangereuse... sauf qu'Emiliano Martinez s'est troué complétement.

Le gardien argentin a vu le ballon lui glisser des mains et rentrer dans sa cage. Après cette ouverture du score, les Red Devils ont perdu le contrôle du jeu et ont commencé à subir de plus en plus. Raphaël Varane a repoussé de la tête les nombreux centres des latéraux d'Aston Villa. Lorsque le Français ne s'est pas imposé, c'est David De Gea qui s'est illustré avec des parades spectaculaires (36e, 43e, 51e, 76e).

Philippe Coutinho a tout changé

En deuxième période, les hommes de Steven Gerrard ont continué à nettement dominer la rencontre, mais ont fait preuve de beaucoup trop de maladresse devant le but. La bande à Lucas Digne a tenté le tout pour le tout et à chaque fois, une intervention de David De Gea ou un manque de précision dans la dernière passe des attaquants des Villans sont venus gâcher le bon travail de l'équipe. De leur côté, les Mancuniens ont continué de procéder plutôt en contre et ont trouvé encore une fois la faille grâce à... Bruno Fernandes. Après un joli une-deux dans la surface, le Portugais a envoyé une frappe puissante sous la barre (2-0, 67e).

Derrière au tableau d'affichage, Steven Gerrard a décidé de lancer sa dernière recrue Philippe Coutinho. Et le Brésilien a tout changé dans ce match. Très disponible, il a apporté une justesse technique que son équipe n'avait pas dans le dernier geste. Pas loin de réduire l'écart, Coutinho a été passeur décisif sur la réduction de l'écart de Jacob Ramsey (1-2, 77e). Un but qui a fait encore plus douter des Mancuniens et c'est évidemment l'ancien du Barça qui en a profité. Sur un joli centre de Ramsey, encore lui, il a catapulté le ballon dans la cage de De Gea et arraché l'égalisation (2-2, 81e). Son premier but pour ses premières minutes en club. Avec ce match nul, Aston Villa se retrouve 13e au classement quand MU est 7e.