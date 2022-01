MU : Cristiano Ronaldo touché à la hanche et encore absent !

Nouveau coup dur pour Cristiano Ronaldo et Manchester United. Déjà absent lundi soir lors du match contre Aston Villa en FA Cup, l'attaquant portugais ne jouera pas ce samedi soir toujours contre les Villans, mais cette fois-ci dans le cadre de la 22e journée de Premier League. La raison ? L'ancien joueur de la Juventus est touché à la hanche, d'où son absence de la feuille de match.

La suite après cette publicité

C'est son entraîneur Ralf Rangnick qui l'a expliqué quelques minutes avant le coup d'envoi prévu à 18h30. «On espère qu'il pourra jouer mercredi (face à Brentford en PL)», a ajouté le technicien des Red Devils. CR7, lui, avait affiché son optimisme il y a quelques jours concernant son retour, mais celui-ci attendra encore un peu.

💬 Ralf explains the abscences of @Cristiano, @MarcusRashford and @AWBissaka...#MUFC | #AVLMUN