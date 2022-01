Manchester United : le torchon brûle entre Ralf Rangnick et Anthony Martial

La suite après cette publicité

« Il aurait été dans le groupe, mais il ne voulait pas. C’est pour cela qu’il n’a pas fait le déplacement avec nous. » Samedi soir, Manchester United se déplaçait du côté de Birmingham pour y affronter Aston Villa (2-2, 22e journée de Premier League ). S'il était déjà habituel de ne plus voir Anthony Martial dans le onze titulaire, il n'était même pas dans le groupe mancunien hier. Et Ralf Rangnick a tenu à confirmer que c'est l'attaquant tricolore lui même qui a demandé à ne pas faire le déplacement...

Et visiblement, ces propos ont pour le moins agacé le principal concerné, qui a vite répondu sur son compte Instagram. « Je ne refuserai jamais de jouer un match pour Man United. Je suis ici depuis sept ans, je n’ai jamais manqué de respect au club et aux fans et ne le ferai jamais », a écrit l'ancien de l'OL et de Monaco.

Les médias anglais ne parlent que de ça

Des déclarations qui font déjà grand bruit dans les médias britanniques, où l'attaquant français, qui n'a plus joué depuis plus d'un mois avec la tunique des Red Devils, fait la une du Manchester Evening News par exemple. Les tabloïds habituels comme le Sun ou le Daily Mail se régalent aussi de ce nouvel incident, dans un vestiaire où le coach allemand serait de moins en moins apprécié, par Cristiano Ronaldo notamment.

Une question qui se posait déjà, et qui se posera encore plus désormais : quel avenir pour Anthony Martial ? S'il avait déjà fait savoir qu'il comptait quitter Old Trafford lors de ce mercato hivernal, force est de constater qu'il n'a pas énormément de pistes actuellement. Un temps fortement envisageable, l'option Séville FC s'est par exemple vite envolée, comme celle du Barça. Affaire à suivre...