FC Barcelone : Hansi Flick vole au secours de Frenkie de Jong

Longtemps absent en raison d’une blessure à la cheville qui l’a contraint de déclarer forfait au dernier Euro et à manquer tout le début de saison avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong perd peu à peu des soutiens au sein de son club. Recruté à prix d’or en 2019, le milieu de terrain n’a jamais vraiment eu le rendement espéré. Son imposant salaire pèse très lourd dans les finances blaugranas à tel point qu’un transfert est envisagé. L’ancien de l’Ajax arrive en plus de cela en fin de contrat en 2026. Il sera plus que jamais temps de le vendre si le Barça veut récupérer de l’argent.

Encore faut-il avoir l’accord d’Hansi Flick. L’entraîneur allemand apprécie beaucoup les talents du Néerlandais et s’est jusque-là toujours opposé à la vente, malgré un temps de jeu encore réduit (12 apparitions, 1 but et 1 passe décisive toutes compétitions confondues). «Pour moi, c’est un joueur très important. C’est mon opinion et ce qui vient de l’extérieur, je ne peux pas le contrôler. C’est un grand professionnel et il donne tout à l’entraînement. Pour nous, c’est un joueur important», assure le coach barcelonais en conférence de presse, à la veille d’affronter le BvB en Ligue des Champions (21h).

