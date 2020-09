PSG-OM : Juan Bernat regrette l'attitude des joueurs

Le dernier Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a donné lieu à une rencontre marquée par une ambiance délétère entre les deux équipes. Au final, pas moins de cinq cartons rouges avaient d’ailleurs été distribués ce jour-là, alors que le club phocéen était reparti avec les trois points (1-0).

Et pour Juan Bernat, les deux équipes n’auraient jamais dû dégoupiller de la sorte. « J’étais sur le banc. On a été surpris. On a vu un coup de poing, un coup de pied. Ça ne peut pas arriver sur un terrain. Nous sommes un exemple pour les enfants. On ne peut donner cet exemple. C’était chaud », a-t-il déclaré sur Onda Cero.