Barça : la décla forte d’un dirigeant sur Dembélé

Un été encore, Ousmane Dembélé fait parler à Barcelone. Après le long feuilleton concernant sa prolongation l’été dernier, il est encore question de son avenir puisque son bail en Catalogne expire déjà en 2024. Interrogé à ce sujet par le journal Sport, le vice-président sportif du FC Barcelone Rafa Yuste a fait part de son agacement à ce sujet.

« On dirait une histoire interminable. Chaque année c’est pareil. Dembélé plaît beaucoup à Xavi et c’est un processus qui est plus lent que les autres. J’espère qu’on trouvera un accord bon pour les deux parties », a lancé le dirigeant du Barça. Nul doute que bien des supporters catalans sont de son avis…

