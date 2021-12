La suite après cette publicité

Oscar Garcia était furieux en conférence de presse. Après cet OM-Reims (1-1), il considère que l'arbitre central n'a pas vraiment fait son travail. Dimitri Payet est venu en zone mixte à l'issue de la confrontation et, surprise, il n'a pas apprécié non plus la performance du maître du jeu. Le meneur n'a pas apprécié sa communication, visiblement...