OM-Reims : Oscar Garcia cartonne l'arbitre

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, c'était la dernière journée de Ligue 1 de l'année 2021 qui se jouait. L'Olympique de Marseille recevait Reims à l'Orange Vélodrome afin de valider sa bonne première partie de saison. L'objectif était double puisqu'il s'agissait de l'emporter face à des Rémois qui se déplacent de façon correcte sans plus (10e équipe à l'extérieur) et aussi de conserver sa deuxième position pour les fêtes.

Après une plutôt belle première période, les Phocéens ont retrouvé le chemin des vestiaires avec un score nul et vierge (0-0). La possession étant devenue habituelle pour l'OM, la précision dans le dernier tiers pose toujours problème, même si un grand Predrag Rajković gardait les buts des visiteurs ce soir. En deuxième période, en revanche tout s'est compliqué.

« Je ne veux pas lui donner le protagoniste qu'il a voulu sur la pelouse »

À la 75e minute, Hugo Ekitike, le jeune attaquant du Stade de Reims trouvait la faille sur un beau centre de Ghislain Konan. Presque dans la foulée, alors que les supporters s'impatientaient, Bamba Dieng était exclu (85e).Finalement, après avoir été sauvé par l'arbitre pour un penalty non sifflé pour un jeu de main (jeu de vilain) de Duje Caleta-Car, l'OM allait en obtenir un généreux pour une faute de Gravillon sur Payet. Le banc rémois était fou et Oscar Garcia s'est exprimé sur ce sujet en conférence de presse.

« J'ai un sentiment, je ne peux pas être plus fier de mes joueurs, on a joué avec des gamins de 18 ans, très bon résultat ici. Sauf, la dernière décision de l'arbitre nous a privés de gagner le match. Je ne veux pas lui donner le protagoniste qu'il a voulu sur la pelouse. Je ne veux pas lui donner de l'importance. Je préfère parler de mes joueurs, plutôt que de lui. Si tu as la personnalité de siffler le penalty au Vélodrome pour Marseille, tu dois avoir la même personnalité pour siffler pour l'autre équipe, mes joueurs ont joué un gros match. Je suis très fier de mes joueurs, on peut aller jouer dans tous les stades du championnat avec la tête haute et ils se sont battus contre la deuxième meilleure équipe du championnat. Ils sont très forts physiquement et techniquement, on a eu la possibilité de gagner, mais on ne peut pas tout contrôler. On peut contrôler ce que font les joueurs, mais pas les autres personnes », a froidement lâché l'Espagnol, qui ne passera pas de bonnes fêtes...