Espagne : Pedri n’a pas peur des blessures

Victime de blessures régulières depuis deux saisons maintenant, Pedri voit l’Euro comme une chance de retrouver son niveau de jeu. Le milieu de 21 ans a été retenu par Luis De la Fuente pour disputer l’Euro avec l’Espagne. Auteur d’un doublé contre l’Irlande du Nord en amical, le joueur du FC Barcelone retrouve de belles sensations, amenant son sélectionneur à dire qu’il «est de retour». En conférence de presse, Pedri a répondu aux journalistes sur une éventuelle peur de rechuter.

«Je me sens très bien physiquement et j’attends avec impatience le match contre la Croatie. Les blessures ? Les journalistes ont plus peur que moi sur le terrain. J’essaie de jouer et de prendre du plaisir», a lancé le milieu de terrain devant les médias, sûr de lui.