EdF : Bixente Lizarazu vole au secours de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas que des détracteurs. Pointé du doigt par de nombreux suiveurs de l’équipe de France pour son absence lors de ce rassemblement d’octobre, le joueur du Real Madrid a été soutenu par Bixente Lizarazu. Dans l’édition du journal L’Équipe de ce jeudi, le champion du monde 1998 entend la non-présence du capitaine des Bleus, qui, d’après lui, a connu une saison 2023-2024 particulière avec le Paris Saint-Germain et un été mouvementé avec son arrivée dans la capitale espagnole.

« Malgré le contexte et les difficultés de la dernière trêve internationale, je ne suis pas choqué que Kylian ne soit pas là. Il a connu une saison dernière extrêmement éprouvante au PSG et une arrivée au Real très attendue, donc forcément énergivore. Si un joueur traverse une situation un peu compliquée psychologiquement et physiquement, ça s’entend qu’il ait besoin de lever le pied pour mieux gérer sa santé, qu’il soit capitaine ou pas. L’enjeu, c’est que ce soit clair pour tout le monde. Là, ça ne l’est pas et ça donne l’impression que les Bleus ne sont pas prioritaires, ce qui n’est pas un bon message… », indique le consultant de l’émission Téléfoot sur TF1.