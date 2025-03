FC Barcelone : Robert Lewandowski a remis les pendules à l’heure !

Depuis près de 15 ans, Robert Lewandowski est l’un des buteurs les plus prolifiques du monde. Bourreau des surfaces pendant plus d’une décennie en Allemagne entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, l’attaquant polonais a décidé d’exporter ses talents au FC Barcelone depuis 2022. Arrivé en grande pompe avec l’étiquette d’un des meilleurs joueurs du monde, Lewandowski avait connu une première saison intéressante avec le club catalan d’un point de vue statistique (33 buts en 46 matches). Auteur de 26 buts et 9 passes décisives en 49 matches lors de la cuvée suivante, l’ancien du Bayern avait néanmoins essuyé quelques critiques pour son jeu parfois trop lent et son manque de réalisme sur quelques situations.

Des critiques qui persistent cette saison. Alors que le FC Barcelone est bien meilleur que l’an dernier et que "Lewy" réalise sa meilleure saison statistique depuis son arrivée en Catalogne, le Polonais n’en reste pas moins critiqué. Toujours épinglé pour ses errements techniques et ses vendanges parfois trop régulières malgré ses incroyables chiffres, Lewandowski est souvent envoyé dans des destinations exotiques par certains supporters barcelonais. Actuel meilleur buteur de Liga, le buteur de 36 ans a pourtant encore brillé ce dimanche face à Girona. Titularisé sur le front de l’attaque, le natif de Varsovie a été l’acteur majeur du succès des siens face au rival catalan.

Robert Lewandowski fait taire ses détracteurs

Avec un doublé, Lewandowski a fait parler toute sa classe dans ses deux réalisations. Auteur d’un but acrobatique pour permettre aux Blaugranas de reprendre l’ascendant dans le match, le numéro 9 du Barça a inscrit un deuxième but plein de réalisme dans la foulée pour entériner le succès de son équipe. Suivi de près par Kylian Mbappé dans la course au Pichichi, le Polonais a répondu au Bondynois, qui a également inscrit un doublé hier avec le Real Madrid et qui est désormais à trois unités de retard. Après la rencontre, Lewandowski n’a pas caché sa joie à l’idée de faire taire ses détracteurs :

«Je sais que beaucoup de gens parlent de mon âge, mais je dis toujours que je travaille depuis que j’ai 21 ou 22 ans pour pouvoir jouer plus d’années dans l’élite. Et si vous regardez les chiffres, il n’y a pas de différence entre mes chiffres d’il y a quelques années et ceux d’aujourd’hui. Mais l’important, c’est l’équipe. Si nous sommes concentrés comme nous l’avons été aujourd’hui, nous sommes dangereux et nous pouvons profiter du football à la fin de la saison. Pour moi, l’important, c’est l’équipe et de l’aider. Pour moi, en tant qu’attaquant, c’est important de marquer, bien sûr, parce que je suis confiant. Je pense toujours à marquer des buts et à gagner des matches.» Plein de confiance, Robert Lewandowski court donc derrière les records cette saison et avec 38 buts au compteur, Lewandowski semble bien parti pour faire l’une de ses plus belles saisons en carrière.