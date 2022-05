Arsenal-Everton : les compositions sont là

Afin de terminer la saison à la quatrième place et s'assurer une place en Ligue des Champions, Arsenal n'a plus son destin entre ses mains, mais doit absolument terminer la saison par une victoire à domicile contre Everton. En espérant que Norwich City parvienne à réaliser l'exploit contre Tottenham.

Pour ce faire, Mikel Arteta a évidemment décidé d'aligner son XI type, avec le trio Saka, Odegaard, Martinelli, derrière Nketiah. Everton, déjà assuré de se maintenir en Premier League, souhaite terminer la saison par une bonne note pour cette ultime journée et franchir la barre des 40 points. Pour ce dernier match, Lampard a décidé de faire tourner et d'aligner Branthwaite, Kenny, Alli et Gray pour commencer cette rencontre.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale – Cédric, Holding, Gabriel, Nuno Tavares – Elneny, Xhaka – Saka, Odegaard, Martinelli – Nketiah.

Everton : Begovic – Branthwaite, Keane, Holgate – Iwobi, Doucouré, Kenny, Davies – Alli, Gray – Calvert-Lewin.