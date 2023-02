JT Foot Mercato : le casting 5 étoiles du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti

Remplaçant XXL au Real

La suite après cette publicité

Vainqueur des Égyptiens d’Al Ahly hier (4-1), le Real Madrid sera bien présent au rendez-vous de la finale du Mondial des clubs face aux Saoudiens d’Al Hilal. Objectif, un cinquième sacre planétaire qui pourrait donner du répit à Carlo Ancelotti, dont le poste d’entraîneur est menacé. Conscient de cette situation pour l’avoir déjà vécue par le passé, le coach italien a un plan de secours. Ce dernier est annoncé comme la priorité de la fédération brésilienne pour succéder à Tite. S’il semblait réticent à l’idée de prendre la tête d’une sélection, Ancelotti aurait changé d’avis et aurait fait savoir à la CBF via des intermédiaires qu’il était finalement intéressé par le poste de sélectionneur du Brésil. Les Madrilènes ont déjà anticipé le coup en cas de départ. La rumeur d’un retour de Zinédine Zidane dans son club de cœur existe toujours. Florentino Pérez le tient notamment en haute estime. Mais il existe d’autres options. Selon Defensa Central, la promotion d’un coach en interne pourrait être privilégiée. Le média espagnol explique que le travail de Raul avec la Castilla n’est pas passé inaperçu. Il est le grand favori à l’heure actuelle. Le Real Madrid suit aussi avec intérêt le travail de Xabi Alonso, l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. Deux autres options se dégagent. Celle menant à Thomas Tuchel, libre depuis son limogeage de Chelsea. Le tacticien allemand s’est d’ailleurs mis à l’Espagnol. Enfin, le journal Sport rapporte le nom de Mauricio Pochettino qui recherche toujours un challenge depuis la fin de son aventure au PSG.

Zlatan le retour

Blessé depuis mai 2022 au genou, Zlatan Ibrahimović n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec l’AC Milan. Une absence longue de 9 mois mais ça y est, le géant suédois entrevoit enfin le bout du tunnel. Au micro du média italien Sportmediaset, Zlatan a annoncé son grand retour. Et l’attaquant de 41 ans semble avoir repris du poil de la bête et n’a évidemment pas perdu son sens de l’humour. «Je suis toujours numéro 1, j’ai été patient car je devais remonter au sommet, la reprise se déroule comme prévu. Je suis toujours Dieu, je suis toujours numéro un : maintenant je vais revenir et changer de musique. Je veux encore faire beaucoup de choses, ce que j’ai perdu pendant ces sept, huit mois. J’ai perdu du temps».

À lire

FIFA : les trois finalistes pour le prix The Best du meilleur entraîneur dévoilés

La crise parisienne

Selon nos informations, l’élimination du PSG en 8ème de finale de Coupe de France pour la deuxième année consécutive fait grincer des dents les dirigeants parisiens. Les propriétaires du PSG sont agacés et inquiets à 6 jours du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Une élimination dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait avoir l’effet d’un tremblement de terre au sein du club de la capitale. Un homme cristallise les tensions, c’est le conseiller sportif Luis Campos. Le Portugais avait carte blanche pour redonner un nouvel élan au projet parisien. Le choix du coach Christophe Galtier comme des nouveaux joueurs était les siens. Sauf que la mayonnaise ne prend pas. Le temps passe, mais rien ne change. Ce nouveau PSG montre les mêmes carences que les années précédentes. Un état d’esprit défaillant, un manque criant d’intensité dans les grands rendez-vous et surtout un fond de jeu toujours aussi inexistant. Les prochaines semaines pourraient être particulièrement mouvementées en cas d’élimination précoce en Ligue des Champions.