Mondial des Clubs : le Real Madrid souffre face à Al Ahly mais file en finale

Qui pour rejoindre Al-Hilal en finale du Mondial des Clubs ? On avait un joli duel ce soir au Maroc, entre le champion d’Europe, le Real Madrid, et le champion d’Afrique, Al Ahly, l’écurie égyptienne qui avait sorti les Seattle Sounders au tour précédent. Un match où Ancelotti était privé de quelques pièces majeures comme Courtois et Benzema, mais l’Italien pouvait tout de même aligner un bel onze, avec une ligne de trois Vinicius Junior-Rodrygo-Valverde devant notamment. Tchouaméni accompagnait Kroos et Modric, alors que Camavinga démarrait encore en tant que latéral gauche. Rapidement, les Merengues ont pris le dessus dans le jeu, même si les Egyptiens leur ont aussi causé quelques frayeurs. Si Rodrygo touchait le poteau à la demi-heure de jeu, c’est son compatriote Vinicius Junior qui ouvrait le score peu avant la pause. Profitant d’une erreur de Metwalli, le joueur de la Canarinha faisait trembler les filets avec un joli ballon piqué (0-1, 42e).

La suite après cette publicité

Du suspense en deuxième période ? Non, puisque dès le coup d’envoi du deuxième round, les Madrilènes doublaient la mise. Après une action collective rondement menée, Rodrygo butait sur le portier rival. Mais Fede Valverde traînait par là, éliminait El Shenawy et propulsait le cuir au fond des filets (47e). Mais en face, on était clairement pas ridicule, et El Shahat allait provoquer un pénalty, se faisant accrocher par Camavinga. Maâloul transformait de l’intérieur du pied (1-2, 65e). Kafsha était même proche d’égaliser quelques minutes plus tard, mais il manquait une superbe occasion. Le Real Madrid n’était pas serein, et Lunin sortait une intervention décisive pour éviter le 2-2 de Taher Mohamed (79e). L’arbitre allait indiquer un nouveau pénalty, mais pour l’écurie de Liga cette fois, après une faute sur Vinicius Junior. Mais Luka Modric manquait sa tentative (87e) ! C’est finalement Rodrygo qui pliait le match dans le temps additionnel. Après un une-deux magnifique avec Ceballos, le Brésilien a crucifié le gardien rival (3-1). Le jeune Sergio Arribas se mêlait lui aussi à la fête (4-1) quelques secondes après son entrée en jeu pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, et le Real Madrid, qui a tout de même souffert ce soir, défiera Al-Hilal en finale.

À lire

Vidéo : Fede Valverde enflamme Twitter

Revivez le film du match sur notre live commenté.