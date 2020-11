Barça : le point sur les réductions de salaires

Ce n'est un secret pour personne, en pleine difficulté financière, le FC Barcelone a demandé un effort à ses joueurs sur le plan salarial. Certains ont accepté, d'autres négocient toujours. Carles Tusquets, président du comité de gestion nommé en attendant les prochaines élections présidentielles à la tête du club blaugrana, a fait le point sur la situation, en toute transparence.

«Nous ne voulons voler d’argent à personne mais payer ce qu’on doit quand il sera plus aisé pour nous de le faire et pas maintenant alors qu’il y a tant de difficultés. Il y a plusieurs options sur la table. Il y a des formules qui bénéficient même aux joueurs, qu’ils soient ou non chez nous à l’avenir. Notre masse salariale est la plus élevée d’Europe, elle représente 70% du budget. C'est énorme», a-t-il expliqué. Le message est passé.