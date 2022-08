Serge Aurier sur les tablettes de Nottingham Forest

Promu en Premier League, Nottingham Forest est tout simplement inarrêtable sur ce mercato estival. Avec plus de 170 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, les Reds, qui viennent de mettre la main sur Morgan Gibbs-White, peuvent d'ores et déjà se targuer de 16 recrues ! Et l'actuel 10e de Premier League ne va sans doute pas s'arrêter là. Libre de tout contrat, l'ancien latéral du PSG Serge Aurier serait, en effet, dans le viseur de Nottingham Forest selon RMC Sport.

Un temps pisté par l'Atlético de Madrid, Fulham ou encore Galatasaray, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a, de son côté, recalé le FC Nantes comme nous vous le révélions dernièrement. Reste désormais à savoir si l'intérêt de la formation anglaise séduira l'international ivoirien (81 sélections, 4 buts).