Fuenlabrada : les difficiles confessions d'Enzo Zidane

La suite après cette publicité

L'expérience à Rodez n'aura pas duré. Un an après avoir posé ses valises dans une ville où sa mère est née, et où son père est actionnaire du club de Ligue 2, Enzo Zidane est parti. Le joueur de 27 ans maintenant est reparti en Espagne, pays où il a finalement passé la majeure partie de son existence. Le 18 juillet dernier, il officialisait sa signature pour une saison à Fuenlabrada, club de 3e division espagnole. C'est là-bas qu'il a décidé de reprendre goût au football.

Car à en croire ses propos lors de sa présentation à la presse ce samedi, le milieu de terrain n'avait plus vraiment la tête à cela ces derniers temps. «Fuenlabrada peut m'apporter beaucoup, surtout profiter à nouveau du football, ce qui ces dernières années a été compliqué. Je suis venu pour retrouver de la stabilité et profiter à nouveau du football, redevenir footballeur », affirme-t-il. Il faut dire qu'il a pas mal bourlingué depuis son départ du Real Madrid.

Retrouver le plaisir de jouer

Parti en 2016 de son club formateur, il a depuis évolué à Alaves, à Lausanne en Suisse, qui l'a prêté au Rayo Majadahonda, avant de filer au Portugal au CD Aves, puis de rebondir à Almeria et enfin à Rodez. Il n'est jamais resté plus d'une saison dans l'un de ces clubs cités. «J'ai eu l'opportunité de pouvoir signer ici et je n'y ai pas beaucoup réfléchi. C'est un club important dans cette catégorie et je suis heureux de retourner en Espagne et de pouvoir jouer.»

«Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je suis un joueur qui aime avoir le ballon et quand l'équipe l'a, je peux en prendre soin. J'ai la capacité de faire la dernière passe. Pour tout le reste, je vais toujours donner le maximum parce que le football est un va-et-vient permanent», conclut l'ancien international français U19. Il aura pour ambition de faire remonter son nouveau club en 2e division puisque Fuenlabrada a été relégué en mai dernier.