Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo n’en finit plus de battre des records. L’attaquant de Manchester United a fêté ce samedi sa 181e sélection, à l’occasion de la rencontre amicale entre le Portugal et le Qatar, et devient donc le joueur européen avec le plus grand nombre de matches disputés en équipe nationale.

Il dépasse Sergio Ramos, qui a joué à 180 reprises sous le maillot de la Roja. Le quintuple Ballon d’Or a célébré la nouvelle de la plus belle des manières, puisqu’il vient de marquer son 112e but avec la Seleção.