Niclas Füllkrug s’engage avec West Ham

West Ham United vient de frapper fort en s’offrant Niclas Füllkrug (31 ans), l’attaquant international allemand du Borussia Dortmund. Arrivé en 2023 au BVB pour un montant de 13 millions d’euros après plusieurs passages dans des clubs allemands, il quitte donc déjà les Marsupiaux après une seule saison (21 buts et 11 passes décisives inscrits en 54 matches, toutes compétitions confondues), dont une campagne de Ligue des Champions remarquée.

Mais il va donc découvrir la Premier League, comme l’ont confirmé les Hammers via leur communiqué : «West Ham United est heureux d’annoncer la signature de l’avant-centre international allemand Niclas Füllkrug. L’attaquant prolifique rejoint les Hammers en provenance du Borussia Dortmund sur la base d’un contrat de quatre ans, pour un montant non divulgué (…) Tout le monde à West Ham United souhaite la bienvenue à Niclas et à sa famille dans l’est de Londres et lui souhaite beaucoup de succès pour sa carrière en Claret and Blue», est-il annoncé.