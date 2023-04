PSG - Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le PSG s’approche du titre. Alors que la 33e journée se dispute ce week-end, l’écurie dirigée par Christophe Galtier peut faire un grand pas vers le titre, alors qu’il ne reste plus que six matchs à disputer en Ligue 1. Avec huit points d’avance sur l’OM, le dauphin, les Parisiens pourront bientôt fêter leur sacre de façon mathématique, mais il faudra d’abord battre des Merlus qui n’ont plus grand chose à jouer.

Onzièmes, les Bretons sont pratiquement en vacances, et ça se ressent au niveau des résultats, eux qui n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs, avec 3 défaites et 2 nuls. La première confrontation de la saison entre les deux équipes n’avait cependant pas été une partie de plaisir pour les Parisiens, qui avaient bataillé dur pour s’imposer 2-1 en terres lorientaises, avec un but de Danilo Pereira en fin de match.

Peu d’absents

Pour ce match, Galtier est privé de joueurs comme Kimpembe, Sanches ou Neymar, comme c’était habituel ces dernières journées. Donnarumma occupera les cages, protégé par le trio Danilo-Ramos-Marquinhos. Dans l’entrejeu, place à Verratti, Soler et Vitinha, avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans le rôle de pistons. Enfin, le duo Messi-Mbappé sera chargé de faire mal à la défense lorientaise.

En face, Le Bris va miser sur un 3-4-3, avec Mvogo dans les cages; Meité, Talbi et Le Goff auront la lourde responsabilité de protéger la surface des assauts de la bande de Mbappé. Devant eux, Abergel et Ponceau, avec Yongwa et Cathline sur les flancs. Devant, le trio Faivre, Dieng et Le Fée voudra faire des différences face à une défense parisienne pas toujours sereine.