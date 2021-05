PSG : départ surprise déjà en vue pour Rafinha

La suite après cette publicité

Tout a été très vite. Arrivé dans les dernières heures du mercato, en provenance du FC Barcelone, Rafinha (28 ans) avait tout de la bonne affaire. Le gaucher, fin techniquement, offrait à Thomas Tuchel une alternative de choix en cas d'absence de Marco Verratti pour permettre au Paris SG de prendre le jeu à son compte. Le Brésilien a d'ailleurs séduit pour ses premières sorties.

Et puis, le technicien allemand est parti, Mauricio Pochettino lui a succédé, l'international auriverde (2 sélections, 1 but) a contracté la Covid-19 et les choses se sont gâtées. Beaucoup moins en vue, le natif de São Paulo est rentré dans le rang. L'Équipe explique ce mardi que le staff technique n'a pas été convaincu par les six mois de l'ancien du Barça.

Retour en Liga

Pire, Julian Draxler, qui semblait derrière lui dans la hiérarchie en début d'exercice, a lui plu au coach argentin et ses adjoints, allant même jusqu'à prolonger son contrat jusqu'en juin 2024. Le quotidien sportif va même plus loin et assure qu'il pourrait être l'un des premiers partants cet été, le club de la capitale devant vendre en conséquence avant de se renforcer.

En cas d'offre intéressante, le champion olympique 2016, qui n'a pour l'heure coûté que 1,5 M€ (au titre de bonus liés aux performances en Ligue des Champions), ne sera pas retenu. Son passé récent en Espagne pourrait susciter quelques intérêts. France Football explique par exemple que l'Espanyol pourrait tenter de se l'offrir cet été. L'hebdomadaire précise d'ailleurs que Rafinha lui aussi se pose des questions. Ce départ précipité et inattendu pourrait finalement arranger tout son monde.