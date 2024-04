Trois raisons de ne pas rater FC Barcelone-PSG

Il n’y a plus d’échappatoire pour le PSG, c’est la victoire ou l’élimination ce mardi soir face au FC Barcelone. Battu 3-2 sur sa pelouse, le club de la capitale s’est placé dans une situation inconfortable, qu’il devra réussir à renverser à Montjuic, sous peine de voir sa saison européenne s’arrêter prématurément.

Le PSG dos au mur

Le PSG n’a plus le choix, il va devoir réaliser son meilleur match de la saison sur la pelouse du Barça. Or, on l’a constaté à de nombreuses reprises, gagner à l’extérieur pour aller chercher une qualification n’est pas la spécialité parisienne ! En 2021, le PSG de Pochettino avait certes battu 4-1 le Barça grâce à un triplé de Mbappé, mais il s’agissait du match aller. Et en 2017, vous connaissez l’histoire… Le club francilien réussira-t-il là où il a presque tout le temps échoué ? Même lorsqu’il remporte l’aller à domicile, il s’effondre à l’extérieur. Cette fois, il faudra remonter un but de retard.

La revanche de Kylian Mbappé

On attendait à un Mbappé décisif mercredi dernier au Parc des Princes, on a vu un joueur inactif. Déconnecté de ses partenaires, peu intéressé par le jeu, l’attaquant a grandement déçu les supporters, alors qu’il avait annoncé un grand match. Il a une chance de se racheter et d’aller chercher la qualification pour le club qu’il quittera à la fin de la saison. Et quoi de mieux que de préparer sa venue en Liga, du côté du Real Madrid, en éparpillant le FC Barcelone ?

Luis Enrique attendu au tournant

L’entraîneur du PSG avait les oreilles qui sifflaient à l’issue de la défaite mercredi dernier. En cause ses choix tactiques, peu efficaces, et sa composition d’équipe, avec l’étrange décision de se passer de Zaïre-Emery notamment. Pour le match retour, il bénéficie d’un groupe au complet (si l’on excepte le blessé de longue date Kimpembe), et on pourra voir s’il a retenu la leçon du match aller, dominé par les décisions de Xavi, sur le banc barcelonais.

